«Полностью продались Западу»: Виталий Бородин высказался о Лазаревой* и Шаце*

Известная телеведущая Татьяна Лазарева*(признана иноагентом на территории РФ) и ее бывший муж Михаил Шац** (признан иноагентом на территории РФ) «продались» Западу и фонду беглого олигарха Михаила Ходорковского*** (признан иноагентом на территории РФ). Об этом в интервью NEWS.ru заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Как признался активист, Лазареваи ее экс-супруг нигде не нашли себя, вследствие чего приняли решение прибиться к финансированию со стороны Ходорковского. Общественник подчеркнул, что поддержал действия российских правоохранителей в отношении пары звезд.

«Они полностью продались Западу. Нигде себя не нашли в этой жизни. Сейчас они приткнулись к фонду Ходорковского*, бегают там, лижут одно место Ходорковскому*. Наши правоохранители все сделали правильно», — поделился Бородин.

Общественник также назвал возбуждение уголовного дела против Лазаревой*справедливой мерой, поскольку без преследования по закону подобные люди будут работать против России. При этом он отметил, что Шацу** и его бывшей супруге следует закрыть въезд в страну.

Ранее мы писали, что МВД РФ объявило в розыск Татьяну Лазареву*. Причиной розыска артистки стало уголовное дело.

Также сообщалось, что уехавший из РФ Михаил Шац** решил обжаловать статус иноагента в Европейском суде.

*(признана иноагентом на территории РФ) **(признан иноагентом на территории РФ) ***(признан иноагентом на территории РФ)