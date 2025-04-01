Опубликовано 01 апреля 2025, 17:581 мин.
«Полностью оплатили поездку»: ведущий специалист НИИ Склифосовского прилетел в Таиланд для спасения Паши Техника
Реаниматолог из Москвы прилетел к Паше Технику в Таиланд, и ему оплатили поездку.
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Ведущий специалист НИИ им. Склифосовского прилетел из Москвы в Таиланд для спасения рэпера Паши Техника. Об этом сообщил менеджер музыканта Марк Флинк.
«Вчера к Паше прилетел ведущий специалист НИИ им. Склифосовского. Мы полностью оплатили его поездку», - рассказал представитель артиста aif.ru.
По словам Флинка, была отдана «довольно немаленькая» сумма. Однако в сложившейся ситуации «важна жизнь Паши», отметил менеджер. Он не стал называть фамилию врача и лишь отметил, что «это доктор-реаниматолог, анестезиолог один из лучших в нашей стране».
Напомним, рэпер находится в искусственной коме. Из-за критического состояния его не могут доставить в Россию. На лечение уже потрачено 3 млн рулей.