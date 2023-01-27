Полностью меняет жизнь: Валя Карнавал вышла на связь после пропажи и сделала громкое заявление

21-летняя Валя Карнавал прославилась несколько лет назад благодаря развлекательному контенту в Тик-токе. Сейчас у молодого блогера миллионная аудитория, которая следит за каждым ее шагом. Однако в последнее время девушка стала все реже мелькать в социальных сетях, и сегодня она объяснила, почему решила оставить своих подписчиков.

Валя опубликовала сторис, в которой рассказала, как сильно поменялась ее жизнь за короткое время. По ее словам, у нее даже не было времени и желания сидеть в Интернете – настолько она была счастлива. Карнавал попросила поклонников не волноваться за нее, потому что ничего плохого с ней в ее отсутствие не происходит.

«Это никак не связано с какими-то плохими моментами моей жизни, скорее наоборот! Так много всего сейчас со мной происходит, столько работы, столько крутых съемок. Каждый день я знакомлюсь с новыми интересными людьми, да и всех своих старых друзей будто узнаю по-новому», - сообщила блогер.

По признанию Вали, сейчас она чувствует себя по-настоящему живой и счастливой. Однако все это не значит, что она оставляет своих поклонников и прекращает ведение блога. Карнавал поблагодарила всю свою аудиторию за поддержку и за то, что она от нее не отворачивается, несмотря ни на что.

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