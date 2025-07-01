«Полностью еврей»: сбежавший из России Слепаков* озвучил результат ДНК-теста

Уехавший в Израиль комик Семен Слепаков* (признан иноагентом на территории РФ) признался, что сделал ДНК-текст и раскрыл его результат. В интервью для YouTube-канала «Рада и терки» мужчина заявил, что он на 100% еврей.

Напомним, что артист переехал в Израиль и рассказывает о своей эмиграции. Недавно он поделился, что сделал ДНК-тест, но первый результат показал другие данные. Ему сообщили, что он еврей только на 82%, а остальные проценты показали его родство с армянами, грузинами, азербайджанцами и итальянцами. Позже Семену* позвонили из лаборатории и сообщили, что результаты изменены.

«Мы усовершенствовали наш ДНК-тест. Вы полностью еврей», — процитировал он генетиков.

Напомним, что Слепаков* получил известность в России в качестве участника КВН и популярных шоу. Кроме того, он являлся продюсером ряда популярных проектов: Comedy Woman, «Наша Russia», «Домашний арест», «Универ», «Интерны», «СашаТаня» и др.

После начала СВО артист покинул страну и сделав ряд высказываний, получил статус иноагента. Он пытался оспорить его через суд и снизить штраф за нарушение правил деятельности иноагента. Но у него ничего не получилось.

Ранее мы писали о том, что сбежавший в Израиль комик Слепаков* готов отказаться от антироссийских песен.

*Признан иностранным агентом на территории России