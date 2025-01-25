«Полное отсутствие морали»: в Сети осудили Анну Седокову в свадебном платье на ТВ после смерти Яниса Тиммы

Анна Седокова попала в новый скандал после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. В Сети появились кадры из нового сезона музыкального шоу «Три аккорда», на которых певица предстала в свадебном платье. Многие посчитали вид артистки неуместным, а сотрудников программы обвинили в безнравственности. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник» и публикует соответствующие кадры.

26 января в эфир Первого канала выходит новый сезон музыкального шоу «Три аккорда». В Сети уже опубликовали анонс передачи, кадры которого стали предметом активного обсуждения. Причина в том, что в проекте участвует Анна Седокова, а в одном из выпусков певица появилась в белом платье невесты в пол с глубоким декольте и фатой. Интернет-пользователей возмутил наряд знаменитости на 40-й день после смерти ее экс-возлюбленного.

«Сложно представить себе более неуместную картину, чем Анна Седокова в подвенечном платье после суицида мужа. Но телевизионщиков это не смутило. В таком виде на экранах страны белая невеста (не путать с „черная вдова“) появится в шоу на Первом канале», — сообщает источник.

Примечательно, что съемки нового сезона шоу проходили за несколько месяцев до трагической гибели Яниса Тиммы и закончились, когда процесс развода пары еще не был завершен. Несмотря на то, что выпуск с участием Анны Седоковой выйдет уже после смерти ее бывшего мужа, телевизионщики решили не убирать его из эфира, что возмутило публику.

«Это лишь очередное доказательство полного отсутствия морали у руководства каналов», — пишут в Сети.

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года в возрасте 32 лет. После смерти баскетболиста в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие подозревают певицу в причастности к гибели экс-супруга. Друг спортсмена Марк Пугачев также обвинял артистку в сокрытии улик и привороте.

Ранее мы писали о том, что смерть Яниса Тиммы стала хорошим пиаром для Анны Седоковой.