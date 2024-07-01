«Полное говно»: Лебедев раскритиковал популярную за рубежом достопримечательность

Популярный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев выступил с критикой Стоунхенджа. Об этом он заявил в выпуске авторского разбора новостей, опубликованном во «ВКонтакте».

«Стоунхендж, конечно, полное говно, абсолютно не заслуживает никакого внимания», — поделился блогер, высказываясь по поводу недавней атаки экоактивистов на комплекс.

При этом Лебедев заявил, что эта достопримечательность является «каким-никаким, а памятником», и осудил действия представителей экозащитного движения. Он также призвал наказать участников атаки.

Напомним, 19 июня активисты движения Just Stop Oil совершили нападение на Стоунхендж. Древний памятник залили оранжевой краской. Протестующие сообщили, что цель акции – побудить Великобританию отказаться от использования ископаемого топлива к 2030 году.

Ранее Артемий Лебедев назвал YouTube вражеской площадкой и выступил за ее закрытие.