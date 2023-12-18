«Не то, что вы подумали»: Собчак в платье с декольте спровоцировала разговоры о пластике груди

Телеведущая Ксения Собчак недавним выходом в свет вновь спровоцировала разговоры о пластической операции. Правда, в этот раз журналистка сразу опровергла все домыслы фанатов, заявив, что ее грудь увеличилась из-за бра с эффектом пуш-ап.

В Москве состоялось светское открытие выставки артистки Софьи Эрнст «Русская свадьба», которое посетили многие отечественные знаменитости. Среди приглашенных оказалась и Ксения Анатольевна, которая для появления на мероприятии выбрала весьма эффектный образ. В личном блоге она опубликовала фото в красном наряде с декольте, и после этого пользователи Сети стали обсуждать, что формы телеведущей существенно изменились.

Но распространиться слухам об увеличении груди Собчак не позволила, самостоятельно раскрыв причину перемен. Она отметила, что на самом деле ее фигуру скорректировал вовсе не хирург.

«Ребят, расходимся, это просто push up bra, а не то, что вы подумали!» - подчеркнула журналистка.