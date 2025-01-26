«Полная замена»: Оксана Самойлова объявила о важных переменах

Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова заявила, что за четыре месяца планирует полностью перестроить свой особняк и увеличить жилплощадь до 700-800 квадратных метров. Как призналась жена рэпера Джигана, двухэтажный дом станет трехэтажным с беседками, верандами и огородом на крыше.

«Полная замена фасадов, новая часть дома, беседки, навесы, подсветки, и еще миллиард деталей… Плюс огород на третьем этаже», - поделилась планами блогер, добавив, что это стройка-челендж.

Самойлова объяснила, что решила радикально реновировать особняк, приобретенный в 2018 году, так как большому семейству не хватает квадратных метров для комфортной жизни. Как напомнила бизнесвумен, они пожили в съемных домах и поняли, что лучшим вариантом будет перестроить собственную недвижимость.

Ради расширения дома пришлось пожертвовать домиком для собак, а также беседкой, установленными на территории. Где теперь будут жить черные шпицы Шарки и Спарки Оксана не уточнила.

Ранее Оксана Самойлова в шутку предложила младшим дочерям отправиться жить в детдом. Она объяснила это тем, что к совершеннолетию девочки уже будут обеспечены квартирами. Однако дети категорически отказались от идеи матери.