«Меня невозможно заменить»: известно, сколько заработала Ольга Бузова за неполный 2024 год

Ольга Бузова входит в топ-10 самых успешных российских звезд. Только за пять месяцев 2024 года телеведущая заработала более 90 млн рублей.

Звезда устроила вечеринку в честь своего 20-летия на телевидении. Впервые юная студентка из Санкт-Петербурга заявила о себе на проекте «Дом-2». Тогда никто и не мог подумать, что она станет известной на всю страну.

В честь юбилея на экранах телеведущая арендовала дорогой ресторан в самом центре Москвы. Гостей, среди которых были замечены Дмитрий Дибров, Валерия, Иосиф Пригожин, Андрей Малахов, Виктория Боня и другие, угощали знаменитые шеф-повара. На мероприятии обсуждали карьерные «взлеты» и «падения» Бузовой.

Заработки звезды значительно выросли: с 2,5 тысяч рублей за эфир в «Доме-2» до 90 млн рублей — такую сумму Ольга уже получила за неполный 2024 год.

Поющая ведущая неоднократно становится предметом насмешек. В недавнем интервью Полина Гагарина заявила, что Бузовой не стоит петь и танцевать, ей скорее нужно строить карьеру стендап-комика.

При этом Ольга напомнила, что сам Игорь Крутой признал ее певицей, вручив диплом на популярном фестивале эстрадной песни. Однако Бузова не сдается и показывает язык ненавистникам.

«Когда тебя всю жизнь пинают, когда тебе всю жизнь камни в спину бросают, говорят оскорбления, гадости, всю жизнь я иду с этим ужасным грузом негатива. Но меня невозможно заменить, никто никогда меня не заменит. Если бы меня не было, меня нужно было придумать», — призналась она в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Ранее журналистка Алена Жигалова защитила Ольгу Бузову после критики Полины Гагариной. Подробнее читайте здесь.