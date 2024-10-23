«Полная ложь»: Алана Мамаева отреагировала на заявление жены Natan о расставании с рэпером

Блогерша Алана Мамаева не поверила словам жены рэпера Natan о том, что она ушла от мужа еще до его съемок в шоу «Звезды в джунглях». По ее словам, артист не снимал кольцо в проекте и звонил супруге.

Уже не первый месяц в Сети обсуждают скандал, произошедший на шоу телеканала ТНТ. Natan поддался чарам Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, и позволил случиться этому короткому роману. После он пожалел об этом и объяснил, что не понимал, где реальность.

Спустя несколько недель после появления в Интернете видео со съемок, где запечатлели поцелуи рэпера с Лерчек, его жена вышла на связь и заявила – она ушла от мужа. Причем еще до его измены. По признанию женщины, они разошлись за месяц до этих событий, но причину она не раскрыла.

Алана Мамаева, которая вживую наблюдала за развитием отношений Natan и Чекалиной, в расставание до проекта не поверила. Она посчитала все это оправданием.

«Участники и я, которая непосредственно там была, прекрасно видели, как он звонил своей супруге. Сейчас сказать, что они расстались до проекта — полная ложь», - заявила Мамаева.

К слову, Лерчек делилась, что Natan вел себя на проекте не как женатый мужчина, и она не знала о его личной жизни.

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