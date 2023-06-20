«Полная ксерокопия»: психолог рассказала о новом возлюбленном актрисы Кристины Асмус

Недавно актриса Кристина Асмус выложила в своем личном блоге фотографии с новым возлюбленным — Романом Евдокимовым. Также звезда поделилась кадрами с отцом и рассказала, что он никогда не проявлял к звезде «Текста» теплых чувств.

Об этом сообщает Пятый канал.

Подписчики сразу же отметили сходство отца и избранника Асмус. Психолог Наталья Искра поделилась своим мнением о новых отношениях звезды.

Как заявила психолог, женщины склонны ставить отца в качестве прообраза для романтических отношений. Девушки могут как искать положительные черты родителя в избраннике, так и просто повторять семейную модель поведения.

«Когда выбирается полная ксерокопия, то это подсознательно выбираются идеальные образы из детства. И тогда ожидается от этого мужчины, соответственно, поведение, которое будет близко к отцовскому», – отметила Искра.

Напомним, Кристина Асмус развелась с комиком Гариком Харламовым в 2020 году после семи лет брака. Долгое время бывшие любовники продолжали комментировать поступки друг друга в соцсетях. Однако теперь после долгого перерыва сердце Кристины занято другим.

Ранее мы писали, что Гарик Харламов публично намекнул на расставание со своей новой возлюбленной актрисой Екатериной Ковальчук, выразив радость возвращению культового шоу «Давай поженимся» на Первом канале.