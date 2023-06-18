Личная жизнь Гарика Харламова вновь разрушена

Гарик Харламов публично намекнул на расставание со своей новой возлюбленной — актрисой Екатериной Ковальчук. Поклонники пришли в шок и начали активное обсуждение.

Оказалось, что слухи спровоцировал новый комментарий Харламова. Юморист заявил, что рад возвращению на телеэкраны популярной передачи «Давай поженимся».

«Я вас ждал! Самая радостная новость для меня за последнее время. Ура!», — написал Гарик Харламов в своем блоге.

В целом юморист не прокомментировал свои отношения с Екатериной Ковальчук. Поклонникам звезд стоит только догадываться и следить за событиями.

Ранее мы писали, что Гарик Харламов жестко контролирует личную жизнь Кристины Асмус после развода.