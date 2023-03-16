«Полная глупость»: закрутившую новый роман Надежду Бабкину вывели на чистую воду

В последнее время Надежда Бабкина стала главным ньюсмейкером. Дело в том, что по Сети моментально распространились слухи о романе 72-летней артистки с ее пиар-директором. Сама знаменитость никак не комментирует подобные домыслы, а вот звездные коллеги охотно делятся своим мнением о произошедшей ситуации. Не стал исключением и Рустам Солнцев. В беседе с изданием «Teleprogramma» мужчина довольно резко высказался в адрес Бабкиной.

Рустам признался: Надежда ему никогда не нравилась. Кроме того, он не считает, что образ женщины из народа, который давно за ней закрепился, действительно ей соответствует, и новые слухи о ее любовных похождениях в очередной раз это доказывают.

«Честно говоря, мне Бабкина не нравится, причем давно. Такие новости не являются для меня трансляцией чего-то позитивного от нее. Как раз наоборот. Это говорит о том, что она позволяет этим слухам распространяться», — высказался Солнцев.

Кроме того, недавно появилась информация о том, что Бабкина приняла участие в трех крупных проектах, которые в скором времени покажут на ТВ. Рустам заявил, что это - «полная глупость».

Ранее предполагаемый любовник Надежды Бабкиной высказался о романе с ней и объяснил, что на самом деле его связывает со знаменитостью. Подробности читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой Дмитрий Назаров заговорил об отношениях с уволившим его Хабенским. Артист признался: между ним и Константином «дружбы не было». Полное высказывание смотрите здесь.