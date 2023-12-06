«Полная чушь и выдумка»: возлюбленный Распутиной сделал заявление о тайной свадьбе с певицей

Бурное обсуждение в Сети вызвала новость о подготовке певицы Маши Распутиной к свадьбе с гражданским мужем Виктором Захаровым, с которым она живет 25 лет и воспитывает общую дочь Машу. Однако, по словам мужчины, никакой церемонии бракосочетания в ближайшее время не планируется.

Захаров прокомментировал появившуюся в Сети информацию в беседе с журналистами mk.ru. Сообщалось, что бизнесмен официально развелся с супругой Еленой, что позволило ему наконец-то узаконить отношения с Распутиной. По словам Виктора, даная информация не соответствует действительности.

«Никакого официального развода, как утверждают в прессе, у нас еще не было. Суд ещё не закончился. Все разговоры о нашей свадьбе с Машей — полная чушь и выдумка. Нас просто в очередной раз пытаются стравить с бывшей супругой. Это фантазии моей младшей дочери», — заявил предприниматель.

Певица тоже высказывалась относительно возможного замужества в свои 59 лет. Так, по словам звезды, она вряд ли пойдет в ЗАГС.

Ранее дочь артистки намекнула на подготовку матери к свадьбе. Она заявила, что родителям еще не поздно это сделать.