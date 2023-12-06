Готовится стать официальной женой: дочь Маши Распутиной рассказала о свадьбе матери

Певицу Машу Распутину больше ничего не останавливает от того, чтобы стать официальной женой бизнесмена Виктора Захарова. У пары есть взрослая дочка Мария, которая и поделилась этой новостью. Девушка считает, что родители могут в скором времени сыграть свадьбу, передает Kp.ru.

Первые серьезные отношения у Распутиной завязались еще в 90-е годы, когда она вышла за своего продюсера замуж и родила дочку Лидию. Но отношения в скором времени испортились, и пара распалась.

Затем в жизни исполнительницы появился другой мужчина — бизнесмен Виктор Захаров. Пара обвенчалась, но официально свои отношения не зарегистрировала, так как у главы семейства уже был брак с другой женщиной.

Предприниматель не разводился, потому что не хотел начинать делить имущество с прежней избранницей. Это стало возможным только сейчас. Мария, дочь Захарова и Распутиной, считает, что в связи с этим родители в скором времени узаконят свои отношения.

Ранее Распутина впервые прокомментировала слухи о бурном романе с коллегой Филиппом Киркоровым. По словам артистки, притяжение действительно было, но до отношений дело так и не дошло.