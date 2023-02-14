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15:56, 14 февраля 2023
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Полмиллиона рублей: Тарзан тайком от Королевой приехал к женщине, чтобы оплатить платье

Названа примерная стоимость подарка Тарзана Наташе Королевой на День святого Валентина.

Полмиллиона рублей: Тарзан тайком от Королевой приехал к женщине, чтобы оплатить платье

Фото: Lomohov Anatoly/East News

49-летняя певица Наташа Королева рассекретила подарок от мужа Сергея Глушко ко Дню святого Валентина. Стоимость презента не называется, но журналисты оценили его примерно в полмиллиона рублей.

В этом году Глушко удивил супругу, как никогда, хотя ежегодно радует Королеву подарками на 14 февраля. Певица очень любит этот праздник в отличие от мужа. Королева сообщила, что вместе с дизайнером Аникой Керимовой шьет «потрясающей красоты платье».

«Это платье-трансфомер с объёмными рукавами. Оно - полностью ручной работы…», - поделилась певица с КП.

Платье будет расшито кристаллами Савровски. Королева рассказала о нем мужу. «И муж решил мне его подарить. Приехал тайком от меня к Анике и все оплатил», - сообщила певица.

Зрители увидят подарок 11 марта – на юбилейном концерте Королевой. Певица надеется, что они оценят творение.

Ранее психолог предсказал воссоединение Королевой и бывшего мужа Игоря Николаева.

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:КП.RU
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