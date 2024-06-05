Полковник Трухан призвал возмутившихся нарядом Ольги Бузовой посмотреть на себя

Полковник Владимир Трухан призвал возмутившихся нарядом Ольги Бузовой посмотреть на себя. Военный эксперт высказался о скандале с Ольгой в эфире Радио «Комсомольская правда».

1 июня 2024 года Бузова выступила в Уфе в День защиты детей и столкнулась с критикой. Дело в том, что певица вышла на сцену в откровенном кожаном боди. Публика посчитала наряд знаменитости неуместным. По мнению полковника, «морализаторам» стоит «закрыть рот навсегда». Он считает, что критикам нужно обращать внимание, в первую очередь, на себя.

«За что воюем мы — никак не относится к наряду артистки. К ней можно относиться как угодно, и если вы приходите на концерт, то глупо ожидать, что там будет Ольга Бузова выступать как оперная дива», — высказался Владимир.

Полковник отметил, что собирается ехать в зону СВО в седьмой раз. Он не исключает, что в блиндаже может оказаться снимок Ольги Бузовой. По словам Владимира, мужские журналы и портреты привлекательных женщин пользуются спросом среди военных.

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