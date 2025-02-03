«Поливает его грязью»: обнародованы показания Анны Седоковой по делу о смерти Яниса Тиммы

Адвокат Юрис Гринвалдс, оказывающий помощь семье Яниса Тиммы в расследовании обстоятельств его смерти, предоставил порталу Grani.lv эксклюзивную информацию о материалах уголовного дела. В обзоре юриста также обнародованы показания Анны Седоковой в ходе опроса по делу о смерти ее бывшего мужа.

По мнению адвоката семьи Яниса Тиммы в Латвии, баскетболист «не совершал самоубийства, чтобы уйти из жизни». Юрис Гринвалдс заявил, что следователь, отказавший в возбуждении уголовного дела по факту смерти спортсмена, в своем решении основывался на показаниях Анны Седоковой. Юрист отметил, что певица в объяснениях «поливала грязью» экс-супруга. Как утверждается, экс-солистка группы «ВИА Гра» рассказывала об угрозах Яниса Тиммы покончить с собой, но не предоставила доказательств.

«В своих объяснениях Седокова утверждала, что Янис перед своей гибелью прислал фотографию с подготовленной веревкой, однако она не предъявила следователю эту фотографию на своем телефоне, а следователь ничего не спрашивал, посчитав, что в этом нет необходимости», — заявил адвокат семьи Яниса Тиммы.

Юрис Гринвалдс подчеркнул, что проверка показаний нашедшего баскетболиста лица не проводилась, также не была назначена криминалистическая экспертиза на месте происшествия. Адвокат обратил внимание и на то, что «не было установлено, при каких обстоятельствах на теле Яниса Тиммы был обнаружен его мобильный телефон» с просьбой позвонить артистке.

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года, ему было 32 года. Многие обвиняют в смерти спортсмена Анну Седокову, с которой он развелся незадолго до трагедии.

Ранее мы писали о том, что Анну Седокову могут задержать за границей по делу о смерти Яниса Тиммы.