Анну Седокову могут задержать за границей по делу о смерти Яниса Тиммы

Певицу Анну Седокову могут задержать за границей в случае возбуждения в Латвии уголовного дела по статье о доведении до самоубийства баскетболиста Яниса Тиммы. Российской исполнительнице может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы.

Об этом сайту NEWS.ru рассказал юрист и правозащитник Михаил Салкин.

Он объяснил, что уголовное дело в Латвии в отношении нее – единственное условие задержания и ареста Седоковой. Это может быть сделано в любой стране, с которой Латвия или ЕС имеют соглашение о выдаче обвиняемого.

«Если такое дело будет возбуждено в Латвии и будет привлечена в качестве подозреваемой российская гражданка, то она в случае выезда за рубеж в страны, с которыми Латвия или ЕС имеет взаимные соглашения о выдаче, рискует быть задержанной и экстрадированной», - сообщил Салкин.

Если же певица останется в России, то ее не выдадут ни при каких условиях, добавил правозащитник.

Ранее называющий себя другом Тиммы бизнесмен Марк Пугачев заявил, что уголовное дело в Латвии возбуждено. По его словам, проведенная там экспертиза указывает, что самоубийство Тиммы было подстроено.