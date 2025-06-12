«Брутальный бородач, как и ее бывшие»: Полина Гагарина бросила танцора ради концертного директора

После слухов о разрыве со Станиславом Миковым Полина Гагарина вышла в свет с другим мужчиной. Так, на недавней презентации альбома Леонида Агутина 38-летнюю певицу застали в объятиях нового концертного директора Сергея Сметанина. Об этом сообщает Kp.ru.

По данным источника, артистка больше не работает с Андреем Мухачевым и недавно взяла на его место экс-директора Веры Брежневой.

«Да, действительно, флирт между Полиной и ее новым директором присутствует, но насколько серьезны эти отношения, никто не знает. Сметанин как раз во вкусе Гагариной – брутальный бородач, как и ее бывшие», – отмечает инсайдер.

Исполнительница хита «Обезоружена» была замужем дважды, однако больше в загс не собирается. Так, на расспросы о новом браке артистка четко ответила: «Ни-ког-да!»

После такого заявления фанаты Гагриной заподозрили ее в расставании со Станиславом Миковым.

«Миков по-прежнему танцует в группе Гагриной, но романической связи между ними больше нет», – пояснили друзья танцора.

Одной из причин расставания могли стать финансовые вопросы. Члены близкого круга Микова утверждают, что строить отношения с женщиной, которая зарабатывает больше, было непросто.

«Стас пытался соответствовать Полине, развивался. Изучил йогу, преподает сейчас медитации и прочие духовные практики, как тренер ведет спортивные тренировки. Но со временем их роман сошел на нет», – добавили друзья артиста.

Напомним, что первым супругом Полины Гагариной стал актер Петр Кислов. В 2007 году певица подарила мужу первенца, однако пара разошлась, когда мальчику было три года.

В 2014 году артистка вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова, от которого потом родила дочь Мию. Однако и этот союз не был долгим. Несмотря на развод, Исхаков продолжает поддерживать хорошие отношения как с дочерью, так и со старшим сыном Полины.

Последний свой роман со Стасом Миковым Гагарина старалась не выносить на публику и воздерживалась от комментариев, хотя изредка выходила в свет вместе с танцором.

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