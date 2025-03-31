Полину Гагарину поймали на закрытой вечернике в объятиях бывшего мужа

Российскую певицу Полину Гагарину поймали на закрытой вечеринке в компании бывшего мужа Дмитрия Исхакова. Фотографии публикует «7Дней.ru».

Бывший супруг появился на дне рождении исполнительницы. На кадрах видно, как он приобнимает ее за талию во время фотосессии.

Гагарина для своего торжественного мероприятия выбрала красное платье с розочкой. Весь вечер она веселилась, а в конце задула свечи на торте.

«Это был какой-то ураган радости, веселья, встреч, танцев, любви! Спасибо каждому, кто был! Моя любимая семья и мои любимые друзья», — поделилась она позже.

Ранее мы писали о том, что Гагарина поругалась с Бастой из-за участницы шоу «Голос». Оба наставника хотели получить девушку в свою команду и повздорили, когда той предстояло сделать выбор — Гагарина даже развернула кресло рэпера в обратную от сцены сторону. Участница проекта, впрочем, все равно решила пойти к нему.