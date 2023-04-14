Полине Гагариной сделали предложение руки и сердца: жених на 10 лет младше певицы

После развода с известным фотографом Полина Гагарина не осталась без мужского внимания. За полгода она получает уже второе предложение руки и сердца. Вот только если от первого она сразу же отказалась, то насчет другого до сих пор не дала ответа.

В жены 36-летнюю певицу захотел взять 26-летний блогер Роман Каграманов, известный не только по социальным сетям, но и по проектам «Богиня шоппинга», «Мистер Х» и «Трэвел-баттл». Предложил свою любовь молодой человек еще 12 апреля в День космонавтики, однако Полина продолжает его игнорировать. Возможно, все дело в том, что артистка не верит в серьезность его намерений, так как на самом деле это было лишь заданием в рамках его нового шоу «А что дальше?».

Отметим, что, несмотря на то, что название программы созвучно с другой довольно популярной «Что было дальше?», правила ее совершенно другие. Каграманов в прямом эфире получает задания от своих подписчиков и выполняет их. На идею его натолкнул «день самоуправления», который он устроил как-то в личном блоге.

Ранее бывший муж Полины Гагариной вышел из себя после вопроса о певице и отрекся от прошлого с ней.