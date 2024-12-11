«Полина же не всегда прилично себя ведет»: Гоген Солнцев сомневается в своем отцовстве

Блогер и шоумен Гоген Солнцев заявил, что сомневается в своем отцовстве. В этом году у мужчины родился ребенок от жены Полины Терешкович, но он обвиняет женщину в разгульном образе жизни и изменах. При этом звезда признался, что не хочет делать ДНК-тест и готов принять малыша.

В браке у супругов было не все гладко, они бурно выясняли отношения, а Гоген говорил, что жена пьет и развлекается в компании других мужчин. Несмотря на это у них родился сын, которого назвали Иваном.

«Полина же не всегда прилично себя ведет. Она может и загулять, и быть не очень порядочной женщиной. В свидетельстве записали отцом меня. А на самом деле может быть все что угодно», – высказался Гоген в эфире программы «Сплетни-шейкер» на МУЗ-ТВ.

Звезда соцсетей заявил, что это его сын. Он считает Ивана своим и без проверок. Но сомнения присутствуют.

«ДНК мы не делали, хотя всевозможные телепроекты предлагали неоднократно. Я просто подумал, что не хочу знать», – добавил шоумен.

Солнцев рассказал, что никогда не испытывал романтических чувств к Полине, а просто хотел поддержать. Они женаты, но живут раздельно. Гоген навещает семью и малыша.

«Мы до сих пор женаты, но любовь так и не пришла. Вместо нее между нами какое-то смирение, понимание, уважение. Наверное, это даже больше прагматичный интерес», – объяснил мужчина.

По словам блогера, каждый месяц он высылает супруге около ста тысяч. Но долго рядом с женщиной находиться не может. Они ссорятся, а это плохо влияет на ребенка – уверен Гоген.

Ранее были раскрыты подробности исчезновения экс-жены Гогена Солнцева в ОАЭ. Напомним, что ранее шоумен играл свадьбу с мамой нынешней супруги.