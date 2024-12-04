«Голоса Кати никто не слышал»: раскрыты подробности исчезновения экс-жены Гогена Солнцева в ОАЭ

Блогер Гоген Солнцев раскрыл новые подробности исчезновения экс-жены Екатерины Терешкович. Он заявил, что женщина может быть уже мертва, либо она находится в плену.

Самое страшное Солнцев предполагает, так как Терешкович не выходит на связь уже три месяца. Ничего неизвестно и о ее подругах, которые вместе с ней поехали в ОАЭ. Недавно новая жена звезды ток-шоу получила неожиданное сообщение от Екатерины — та просила денег за сломанный катамаран. Однако Гоген запретил отправлять средства, ведь уверен, что это мошенники.

«Во-первых, никаких катамаранов в ОАЭ нет, во-вторых, голоса Кати никто не слышал. Полина дозвониться по указанному номеру не смогла. Так что Катя или в плену, или мертва, поэтому я почти две тысячи баксов в воздух, точнее, мошенникам, бросать не собираюсь», - заявил шоумен сайту StarHit.

Напомним, что после развода с Екатериной Гоген начал отношения с ее дочерью Полиной. Сейчас пара воспитывает сына Ивана. После рождения ребенка супруги переживали кризис — Солнцев жаловался на измену жены и заявлял, что заберет у нее Ваню. Однако позже им удалось помириться.

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