Полина уже в курсе: в окружении Романа Товстика собщили, что он изменил Дибровой с Екатериной Гордон

Источник в окружении бизнесмена Романа Товстика сообщил, что он изменил Полине Дибровой с юристом Катей Гордон. Соответствующую информацию приводит StarHit.

По словам собеседника издания, это случилось на днях. Известно, что Товстик и Гордон общаются по вопросу развода.

«Катя переспала с Романом. Они давно общаются по вопросам развода с Товстиком. Сейчас обе стороны участвуют в съемках шоу Андрея Малахова. Вероятно, все случилось после», - сказал источник.

Диброва в курсе ситуации, сказали близкие Романа. Она подтвердила StarHit распространившуюся информацию.

«Мне говорили об этом. Ну, что я могу сказать? Надо разбираться, буду разбираться», — сказала Полина.

Адвокат Дмитрия Диброва Александр Добровинский тоже слышал сообщения об измене Товстика.

«А что — Екатерина красивая женщина — вполне могли начаться отношения. Только это их личное дело», — прокомментировал он.

Ранее жена Товстика Елена сообщила, что он изменял не только с Полиной.