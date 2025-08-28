Полина уже в курсе: в окружении Романа Товстика собщили, что он изменил Дибровой с Екатериной Гордон
© Komsomolskaya Pravda/East News
Источник в окружении бизнесмена Романа Товстика сообщил, что он изменил Полине Дибровой с юристом Катей Гордон. Соответствующую информацию приводит StarHit.
По словам собеседника издания, это случилось на днях. Известно, что Товстик и Гордон общаются по вопросу развода.
«Катя переспала с Романом. Они давно общаются по вопросам развода с Товстиком. Сейчас обе стороны участвуют в съемках шоу Андрея Малахова. Вероятно, все случилось после», - сказал источник.
Диброва в курсе ситуации, сказали близкие Романа. Она подтвердила StarHit распространившуюся информацию.
«Мне говорили об этом. Ну, что я могу сказать? Надо разбираться, буду разбираться», — сказала Полина.
Адвокат Дмитрия Диброва Александр Добровинский тоже слышал сообщения об измене Товстика.
«А что — Екатерина красивая женщина — вполне могли начаться отношения. Только это их личное дело», — прокомментировал он.
Ранее жена Товстика Елена сообщила, что он изменял не только с Полиной.