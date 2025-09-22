«Полина — самое прекрасное, что было в моей жизни»: Дмитрий Дибров простил изменившую ему жену

Дмитрий Дибров назвал изменившую ему жену Полину «самым прекрасным», что было в его жизни. Об этом стало известно в эфире нового выпуска программы «Малахов» на канале «Россия 1».

36-летняя Полина Диброва дала интервью Андрею Малахову, в котором откровенно рассказала о разводе с мужем. Оказалось, что, несмотря на скандал с изменой, Дмитрий Дибров по-прежнему тепло относится к супруге и даже считает ее лучшим, что случилось в его жизни. Именно поэтому, узнав, что жена готовится к разговору с телеведущим, он связался с ним.

«Дмитрий позвонил мне за несколько часов до выхода интервью в эфир и попросил меня быть максимально деликатным. Сказал, что самое прекрасное, что было в его жизни, это ты — тот цветок, который он растил, поливал и за которым ухаживал все эти годы. Как я понимаю, он очень нервничает и переживает за все, как и ты», — рассказал Андрей Малахов, обращаясь к Полине Дибровой.

По словам модели, они с супругом хотели сохранить расставание в тайне и не делать его достоянием общественности. Однако в какой-то момент все вышло за рамки приличия, и необходимо было объяснить, что происходит в их семье на самом деле.

«Мы хотели пережить это внутри. Ведь то, что сейчас происходит в медийном пространстве, позже увидят наши дети, а мы их оберегаем. Но сейчас ситуация накалилась до такой степени, что невозможно молчать. Надо как-то сказать людям, что происходит на самом деле», — поделилась Полина Диброва.

Сейчас пока еще законная супруга Дмитрия Диброва переехала в отдельный дом, но постоянно поддерживает связь с шоуменом. Полина Диброва заявила: «То, что происходит между нами — наша личная жизнь. И она никого не касается».

Напомним, звездная пара готовится к разводу из-за измены Полины Дибровой с другом семьи Романом Товстиком. Бизнесмен женат, воспитывает шестерых детей. Долгое время супруги не комментировали слухи напрямую, а жена 65-летнего Дмитрия Диброва уверяла, что они «живут как жили». Однако 7 августа адвокаты подтвердили развод Дибровых.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Дибров не ожидал предательства жены и «очень переживает» из-за развода.