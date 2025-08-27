«Полина очень завидовала Лене»: зачем Диброва изменила с мужем подруги

Вокруг отношений Полины Дибровой с бизнесменом Романом Товстиком появляется все больше новых подробностей. Сестра и подруга пока еще законной жены миллионера рассказали, как видят ситуацию со стороны. Женщины уверены: супруга телеведущего всегда завидовала Елене Товстик.

По их мнению, у Елены была жизнь мечты — муж, который носил на руках, много путешествий, большой дом. Это не могло не вызвать зависть со стороны Полины, уверены они.

«Полина очень завидовала Лене. Завидовала образу жизни, как она постоянно путешествовала», — рассказала Андрею Малахову подруга Дибровой Алена.

Младшая сестра Елены Мария вспомнила еще один нюанс: много лет назад Полина интересовалась у жены Товстика, кто и сколько зарабатывает в его компании. Возможно, таким образом она уже выбирала себе достойного кандидата в мужья, предположила Мария.

Также стало известно, что Роман спонсировал клуб рублевских жен Полины — предприниматель отдал 10 млн рублей без всяких расписок.

7 августа адвокаты подтвердили развод Полины и Дмитрия Дибровых после 16 лет брака. Пара воспитывает трех сыновей: 15-летнего Александра, 11-летнего Фёдора и 10-летнего Илью.

Ранее Елена Товстик рассказала, что муж изменял ей не только с Полиной Дибровой.