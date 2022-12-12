Полина Диброва рассказала, как «варит детей» в чане на улице

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказала, что необычного есть в их доме. Оказалось, что там установлен чан, в котором пара «варит детей».

«Мы поставили специальный чан, как говорит Дима, где мы варим детей», - сообщила она.

На это присутствующие в студии звезды с удивлением отреагировали: «Как это?» «Что это значит?»

Полина пояснила, что чан представляет собой бочку на дровах, в которой громко проводят вечера телеведущий и его дети. Сооружение доставили прямиком из Новосибирска. Новинка появилась у Дибровых три недели назад.

Чан вмещает 100 ведер воды – места в нем хватает всем четверым: главе семейства и его троим сыновьям. Примечательно, что чан установлен на улице под открытым небом.

«Включают громко музыку и слушают эту музыку, сидят в чане…, и здесь пар, пар, пар поднимается», - описала Диброва развлечения своих мужчин.

Ранее она раскрыла траты на услуги ЖКХ за загородный дом.