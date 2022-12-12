Красиво жить не запретишь: супруга Диброва раскрыла запредельные траты на услуги ЖКХ

Полина Диброва всегда была откровенна с публикой. На этот раз девушка рассказала о том, сколько у нее уходит денег на оплату услуг ЖКХ. Об этом звезда сообщила в интервью программы «Звезды сошлись».

Семья Дибровых живет в частном доме, оплата которого обходится им в приличную сумму. Выяснилось, что за электричество, обслуживание поселка и газ супруги платят 70 тысяч в месяц! При этом сюда не входит счет за воду, поскольку в их доме установлена собственная скважина.

«Если не выключать свет на улице на ночь, то это плюс 10 тысяч», — пожаловалась Полина.

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