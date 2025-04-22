Полина Гагарина заговорила о третьем браке: жесткое решение певицы

38-летняя певица Полина Гагарина была дважды замужем. После развода с фотографом Дмитрием Исхаковым в 2021 году артистка старалась не афишировать свою личную жизнь, но фанаты все еще надеются, что она вновь пойдет под венец. Правда, победительница «Фабрики звезд» поспешила разрушить их надежды.

В планы исполнительницы хита «Спектакль окончен» не входит брак. Гагарина четко дала понять, что не собирается снова ставить штамп в паспорт.

«В очередной раз с удовольствием отвечу на этот вопрос, - сказала Полина, отвечая на вопрос «7Дней.ru» о возможном замужестве. – Ни – ко – гда!».

В 2007 году певица вышла замуж за актера Петра Кислова. В том же году у супругов родился сын Андрей. Пара рассталась после трех лет брака. С Дмитрием Исхаковым Гагарина прожила семь лет, родив ему дочь Мию.

Полина Гагарина прославилась в 2003 году, став в 16 лет победительницей телевизионного шоу «Фабрика звезд - 2», выходившего на «Первом канале». В 2015-м певица представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», который проходил в Австрии. С композицией A Million Voices ей удалось занять второе место.

Ранее стало известно, что концерт Полины Гагариной в Мытищах принесет ей десятки миллионов рублей.