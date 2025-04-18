Звездач: Полина Гагарина заработает более 20 млн рублей за концерт в Мытищах

Концерт в Мытищах принесет певице Полине Гагариной десятки миллионов рублей. Предполагаемую сумму с организации и проведения концерта подсчитал Telegram-канал Звездач.

Журналисты выяснили, что будет несколько категорий билетов, которые смогут приобрести поклонники исполнительницы. Так, стоимость самого дорого билета составляет 8 тысяч рублей. Посетители, купившие их, расположатся в партере.

Самые дешевые билеты можно приобрести за 2 тысяч рублей. Но при этом надо быть готовым, что рассмотреть звезду вблизи не получится — только наблюдать издалека.

Согласно подсчетам, организаторы концерта Гагариной заработают внушительную сумму. Выступление именитой певицы принесет более 20 миллионов рублей.

Ранее стало известно, сколько фирма певицы Полины Гагариной заработала на ее выступлениях. Речь идет о сумме 249 млн рублей.