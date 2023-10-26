Полина Гагарина вышла в свет за руку с 35-летним танцором из своего коллектива
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Певица Полина Гагарина перестала скрывать личность избранника. Вместе с танцором из своего коллектива Станиславом Миковым она впервые официально вышла в свет.
На это обратил внимание сайт Woman.ru.
Пара присутствовала на юбилее МХТ им. А.П. Чехова. Гагарина была в красном пиджаке, черных брюках и водолазке. Ее спутник оделся в классический костюм.
Ранее Гагарину и Микова видели на прогулке в Москве, а потом – за ужином в ресторане. Мужчина уже знаком с двумя детьми певицы.
Известно, что Микову 35 лет, он из Йошкар-Олы. В течение пяти лет работал в коллективе певицы.
До Гагариной у него были отношения с танцовщицей Оксаной Стратулат. В соцсетях Миков называл ее женой, публиковал совместные снимки, которые одномоментно исчезли с началом отношений с Гагариной. Для Стратулат расставание с мужчиной стало полной неожиданностью. Известно, что Гагарина была с ней знакома – Миков и Стратулат проводили много времени с артисткой вне работы.
Ранее сообщалось, что 16-летний сын Гагариной вышел в свет сучастницей шоу «Голос».