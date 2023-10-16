16-летний сын Полины Гагариной вышел в свет с участницей шоу «Голос»

16-летний сын певицы Полины Гагариной Андрей, рожденный в браке с Петром Кисловым, вышел в свет с победительницей 11-го сезона шоу «Голос» Викторией Соломахиной. На проекте 19-летняя девушка была в команде Гагариной.

На совместный выход сына артистки и Соломахиной обратил внимание сайт Woman.ru. Они посетили презентацию танцевального шоу «Девочка со спичками».

В последнее время Соломахина и сын Гагариной много времени проводят вместе. Несколько дней назад они посетили выступление певицы в Новосибирске. Более того, Андрей аккомпанировал матери и молодой певице, когда они исполняли хит «Попроси у облаков». В конце Гагарина попросила сына задуть свечи на торте в честь его дня рождения.

О сыне певицы известно, что он с отличием окончил музыкальную школу, иногда выходит с матерью на сцену. Молодой человек не афиширует жизнь – в соцсетях его страница закрыта, там всего 17 публикаций.

Ранее сообщалось, что с Гагариной свалилось платье на концерте. Когда артистка потянулась за цветами, наряду упал и весь зал увидел грудь певицы.