Полина Гагарина решила судьбу волгоградки Лизы Качурак на шоу «Голос. Уже не дети»

Участница шоу «Голос. Уже не дети» из Волгоградской области Елизавета Качурак прошла в следующий этап конкурса. Судьбу девушки решила наставница Полина Гагарина. Она защитила исполнительницу от Пелагеи и сохранила в проекте, передает Kp.ru.

Качурак выступила перед зрителями и жюри с песней «Ай, вы, цыгане». Наставникам и обычным слушателям понравился номер девушки — волгоградке аплодировал весь зал. Соперником Лизы был Акмаль Ходжаниязов, который исполнил композицию Лолиты Милявской «Раневская». Судьбу участников шоу решали члены жюри.

Певец Дима Билан высказался о волгоградке. Он напомнил о том времени, когда был наставницей Качурак, и назвал ее путь самобытным. Пелагее, в свою очередь, не хватило ни аутентичного пения, ни эстрадного. Тогда за Лизу вступилась Гагарина. Она защитила девушку перед коллегой и оставила ее в «Голосе».

«Елизавета. Для меня это максимально народный голос», — заявила наставница.

Ранее Дима Билан принял решение выгнать из шоу «Голос. Уже не дети» Алису Кожикину. Юная исполнительница участвовала в поединках на выбывание.