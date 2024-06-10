Полина Гагарина раскрыла, планирует ли стать новой Аллой Пугачевой

29 июня состоится большое шоу Полины Гагариной. На пресс-конференции, посвященной мероприятию, артистку спросили, планирует ли она стать новой Аллой Пугачевой. Исполнительница хита «Спектакль окончен» заявила, что не является «заменителем» кого-либо.

Певица не хочет, чтобы ее с кем-то сравнивали: артистке нравится сохранять индивидуальность.

«Я не заменитель никого. Я сама по себе. Меня зовут Полина Гагарина. Это мое настоящее имя и фамилия. Я делаю, что люблю и без чего жить не могу. Мне не нужны какие-то статусы и звания „королева“ или „царица“», — цитирует 37-летнюю звезду NEWS.ru.

Знаменитость назвала высшей наградой отзывы зрителей на концертах. После ее прошлой большой программы фанаты подходили к Гагариной и выражали благодарность. Певица рассказала, что им было сложно выразить свои впечатления словами.

Как пояснила Гагарина, каждый артист стремится удивить зрителя. К этой «вибрации», говорит она, стремятся все звезды.

Ранее Полина Гагарина отказалась назвать покойного композитора Александра Градского своим непосредственным учителем, несмотря на совместную работу в шоу «Голос». Артистка пояснила, что главные хиты в ее жизни написал Константин Меладзе.