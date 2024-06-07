Певица Полина Гагарина назвала своего учителя в шоу-бизнесе

На протяжении двух сезонов шоу «Голос» Первого канала Полина Гагарина снималась с Александром Градским. Исполнительница призналась, что восхищалась им как артистом. При этом она не стала называть композитора своим непосредственным учителем.

Гагарина рассказала, что восхищалась речью Градского и его артистическими данными.

«Но я не думаю, что могу назвать его своим непосредственным учителем», — цитирует Гагарину NEWS.ru.

При этом своим учителем звезда назвала Константина Меладзе, который много работал с артисткой.

«Он дал мне как артисту основные и главные хиты в моей жизни, вложил в меня понимание обо всем самом важном в профессии», — добавила она.

Артистка была наставницей проекта в течение девяти сезонов. В 2024 году в шоу победил участник из ее команды Богдан Шувалов. Гагарина поблагодарила зрителей, которые голосовали за ее подопечного.

Александр Градский умер 28 ноября 2021 года. Причиной смерти 72-летнего композитора инфаркт головного мозга.

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