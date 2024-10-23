Полина Гагарина продемонстрировала фигуру в спортзале

37-летняя исполнительница поделилась кадрами с тренировки, во время которой она специальные резинки с натяжением в качестве инвентаря.

Артистка предстала в черных лосинах и светлом облегающем топе на широких бретелях, она завязала волосы в хвост. Гагарина похвасталась подтянутой и стройной фигурой с кубиками пресса.

«Сделала все, что могла», — подписала знаменитость.

Напомним, Полина Гагарина дважды была замужем. В 2007 году она заключила брак с актером Петром Кисловым, известным по ролям в «Закрытой школе» и «Психе». В том же году у пары родился сын Андрей.

Второй муж Гагариной — фотограф Дмитрий Исхаков. Они состояли в браке с 2014 по 2020 год, в 2017-м певица подарила мужу дочь Мию.

Ранее мы писали, что Полина Гагарина пытается оспорить санкции в Европейском суде.