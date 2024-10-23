НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 23 октября 2024, 12:03
1 мин.

Полина Гагарина продемонстрировала фигуру в спортзале

Певица Полина Гагарина в лосинах и топе продемонстрировала пресс в спортзале.
Полина Гагарина продемонстрировала фигуру в спортзале

© Starface.ru

Российская певица Полина Гагарина показала фигуру в спортзале. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Полина Гагарина продемонстрировала фигуру в спортзале

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

37-летняя исполнительница поделилась кадрами с тренировки, во время которой она специальные резинки с натяжением в качестве инвентаря.

Артистка предстала в черных лосинах и светлом облегающем топе на широких бретелях, она завязала волосы в хвост. Гагарина похвасталась подтянутой и стройной фигурой с кубиками пресса.

«Сделала все, что могла», — подписала знаменитость.

Напомним, Полина Гагарина дважды была замужем. В 2007 году она заключила брак с актером Петром Кисловым, известным по ролям в «Закрытой школе» и «Психе». В том же году у пары родился сын Андрей.

Второй муж Гагариной — фотограф Дмитрий Исхаков. Они состояли в браке с 2014 по 2020 год, в 2017-м певица подарила мужу дочь Мию.

Ранее мы писали, что Полина Гагарина пытается оспорить санкции в Европейском суде.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Полина Гагарина
певица
новости звезд