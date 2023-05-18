Полина Гагарина ответила на критику своей фигуры и призналась, что является доской

Когда Полина Гагарина только начинала покорять российский шоу-бизнес, она совсем была не похожа на себя сегодняшнюю. У певицы были лишние килограммы, и она потратила немало усилий, чтобы справиться с ними. Сейчас артистка находится в своей лучшей формой, и ее вес составляет всего 50 килограммов. Однако все равно регулярно ей приходится выслушивать критику в свой адрес.

Недоброжелатели уверены, что у Полины нездоровая худоба. Им совершенно не нравится, до какого состояния она довела себя диетами и спортом. В комментариях под постами Гагариной часто можно встретить, что ее называют скелетом и доской из-за отсутствия форм. И певица, нежелающая больше терпеть нападки, решила ответить хейтерам. Она заявила, что принимает свою маленькую грудь и отсутствие округлых бедер, и ей это даже нравится.

«Я люблю маленькую грудь! И очень довольна, что она у меня именно такая. Потому что знаю, что такое большая грудь, ведь была беременна два раза. И тогда она выросла до нереальных размеров, мне с этим неудобно, тяжело. И мне это не идет. Я доска — и мне это очень нравится!» - призналась Полина во время записи шоу «Ниче святого» HiFi-стриминга «Звук».

Напомним, что из-за сильной худобы некоторые поклонники подозревали даже, что певица употребляет какие-то серьезные препараты, которые помогают людям быстро сбросить вес. Однако сама Гагарина эти слухи опровергала. Она отмечала, что никогда не принимала ничего без назначения врача, да и за все годы она так и не нашла волшебную пилюлю, которая бы мгновенно сделала ее худой. Поэтому ради впечатляющих результатов пришлось трудиться ей самой.

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