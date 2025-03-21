Полина Гагарина и рэпер Баста заработали сотни миллионов на рекламе и ресторанах

Певица Полина Гагарина и рэпер Баста заработали сотни миллионов рублей на своем бизнесе. Исполнительница открыла фирму по продаже рекламы в соцсетях, а музыкант получает деньги за передачу прав на франшизу.

Подробнее о доходах компаний сообщает Kp.ru.

Гагарина открыла фирму по продаже рекламы в 2019 году, компания целиком принадлежит певице. Выручка фирмы в 2023 году составила 38 млн рублей, а прибыль – 37 млн. В 2024-м компания заработала еще больше: «чистыми» певица получила 41 млн рублей.

Баста в 2019 году учредил компанию ООО «Фрэнк Бай Баста» - ему принадлежит 15%-ная доля. Бизнес связан с сетью ресторанов, но фирма занимается арендой интеллектуальной собственности. Рестораны под его брендом есть в разных городах. За год выручка компании выросла с 217 до 394 млн рублей, а прибыль – со 198 млн до 370 млн.

Ранее сообщалось, что Гагарина поругалась с Бастой из-за участницы шоу «Голос». Рэпер в ответ назвал артистку «сумасшедшей».