Полина Гагарина и Ида Галич заработали миллионы на продаже рекламы и доставке суши

Полина Гагарина оказалась не только прекрасной певицей, но и успешным предпринимателем. В 2023 году фирма по продаже рекламы в соцсетях принесла артистке прибыль в размере 36,5 миллиона рублей.

По данным Kp.ru, Гагариной принадлежит 100-процентная доля в ООО «Джейси-Гагараком». Фирму певица зарегистрировала в 2019 году.

Еще одной успешной бизнесвумен оказалась блогер Ида Галич. В прошлом году ей удалось заработать 2,7 миллиона рублей чистой прибыли благодаря фирме по доставке суши и роллов.

При этом в 2022 году выручка ООО «Еджи» составила 5,9 миллиона рублей, чистая прибыль - всего 52 тысячи рублей. Таким образом, доходы Иды всего за год увеличились более чем на 5 000%.

Ранее сообщалось, что уехавший в 2022 году в Испанию комик Александр Ревва вернулся в Россию и продолжил зарабатывать деньги. Принадлежащая ему на 70% компания «Войс Медиа Продакшн» заработала в прошлом году 14 миллионов рублей и принесла юмористу 7,6 миллиона рублей чистой прибыли. При этом в 2022 году предприятие принесло 44 миллиона рублей прибыли.