Полина Диброва восемь лет влюблена в Романа: откровения обманутой жены миллиардера Товстика

Елена Товстик заявила, что готова простить мужа, миллиардера Романа Товстика, изменявшего ей с Полиной Дибровой. По ее словам, новость о разводе стала для нее неожиданным ударом.

Елена также заверила, что не публиковала в личном блоге сообщения о своей смерти. По словам Елены, когда она была за границей, кто-то сделал скандальные публикации, чтобы выставить ее сумасшедшей. При этом Елена подчеркнула, что не могла долго восстановить пароли из-за смены номера телефона.

«На него оказывает влияние сама Полина, потому что развод кроме Полины никому не нужен. Я могла еще два месяца с ним вести переговоры, но Полина топнула ногой и захотела - у нее день рождения, нужно обнулиться по астрологам, ей нужно, чтобы Роман меня за неделю просто уничтожил - и принес ей этот развод», - разоткровенничалась Елена в интервью Андрею Малахову.

Как рассказала обманутая женщина, все началось прошедшей весной, когда Роман захотел полететь на Алтай в детский лагерь, организованный Полиной. При этом из поездки он прилетел вместе с женой Дмитрия Диброва, но в аэропорту Полина даже не поздоровалась с Еленой. В этот же день Роман Товстик впервые сообщил жене, что хочет развестись, но не стал раскрывать имя любовницы.

«Сначала говорил мне - хочу развестись, хочу пожить отдельно... Я его прижала... В итоге признался, что это Полина, что она его любит, что она уже восемь лет любит. Что у них отношения достаточно давно», - приводит Kp.ru слова Елены Товстик.

Ранее Полина Диброва сообщила, что ее 65-летний муж, телеведущий Дмитрий Дибров сразу знал о ее отношениях с Товстиком. По словам девушки, никакого обмана в их паре не было.