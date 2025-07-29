Полина Диброва сделала заявление после слухов о разводе с мужем из-за любовника

36-летняя жена Дмитрия Диброва Полина опровергла появившиеся в СМИ слухи о разводе с мужем после 16 лет брака. Ее слова приводит Super.ru.

Как пояснила Диброва, ни о каком расставании не может быть и речи. Жена экс-ведущего «Кто хочет стать миллионером?» пояснила, что сейчас Дмитрий путешествует, пока его супруга находится в Москве.

«Мы не расстались, просто Дмитрий сегодня улетел в Барселону к друзьям, а я осталась в Москве. Больше никаких новостей у нас нет», — объяснила она.

Слухи о расставании пары появились после того, как они перестали выкладывать совместные фотографии в Сеть. Инсайдеры из окружения звезд тоже делились, что проблемы в семье действительно есть. Сегодня друг семьи заявил о разводе супругов.

Напомним, источник, близкий к семье Диброва заявил, что у супруги телеведущего, которая моложе него на 30 лет, якобы появился другой мужчина. По слухам, он является другом семьи и практически увел модель у 65-летнего Дмитрия.

Журналист познакомился с Полиной в 2007 году на конкурсе красоты «Мисс Волга», где она тогда еще студенткой участвовала в качестве конкурсантки. У пары трое сыновей — 15-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья.