Полина Диброва сделала заявление после скандала с изменой: муж покинул Россию

Обвиненная в измене жена телеведущего Дмитрия Диброва сделала заявление после скандала. Полина Диброва ответила в беседе с Woman.ru, что выскажется на эту тему 10 августа.

Семья Дибровых в последние дни стала главной темой новостных лент. Постепенно всплывают все новые детали, указывающие на разлад в их доме, и виной всему называют измены Полины. Именно ее считают причиной разразившегося скандала.

36-летняя супруга телеведущего завела роман на стороне, а Дмитрий даже не подозревал, что в семье назревает кризис. По данным источников, избранником Полины стал бизнесмен Роман Товстик. Их семьи дружили: жена Товстика, Елена, входила в клуб рублевских жен, которым руководит Диброва, а сам Роман также общался с Полиной.

У Романа и Елены шестеро детей. У Дибровых за годы брака родились трое сыновей. 16 лет пара казалась идеальной, и никто не сомневался, что в их доме царит гармония.

Теперь Полине приписывают отношения с Романом Товстиком. По слухам, ради нее он готов развестись с женой. Их встречи начались не вчера — бизнесмен даже снял дом по соседству с Дибровыми, чтобы чаще видеться с Полиной.

Говорят, Дмитрий Дибров потрясен этими новостями — семейная драма стала для него полной неожиданностью. Супруги пока избегают темы развода, но кое-что Полина все же рассказала. Комментируя слухи о ее якобы любовнике, она пояснила, вместе ли семья сейчас.

«Дима к другу полетел в Испанию, сейчас он на отдыхе. Я с детьми в Москве», — сообщила Диброва журналистам.

На прямой вопрос о возможном разводе она ответила уклончиво, но отметила, что в семье уже есть договоренность:

«Мы дадим все комментарии по этому поводу после 10 августа», — заявила Полина.

Напомним, Дибровы поженились в 2009 году. Когда они познакомились, Полине было всего 17.

Ранее мы писали о том, что предполагаемый любовник Дибровой хочет отобрать детей у супруги.