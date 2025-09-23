«Хотела вызвать сочувствие, но вышло фальшиво»: Полину Диброву уличили во лжи с синяками после падения

Попавшую в скандал Полину Диброву уличили во лжи после истории с падением и синяками. В своем Telegram-канале Мария Погребняк отметила, что заявления модели выглядели «фальшиво».

36-летняя Полина Диброва в новом интервью Андрею Малахову рассказала, как пострадала на отдыхе из-за потока травли в свой адрес. По словам жены Дмитрия Диброва, в какой-то момент ситуация накалилась настолько, что она потеряла сознание, упала и ударилась головой. В программе показали снимки, на которых модель предстала с огромными синяками под глазами и шрамом под бровью.

«Когда я находилась на отдыхе с детьми, я лишний раз боялась взять телефон в руки… А когда взяла, то потеряла сознание. Стукнулась, у меня здесь шрам. Об этом никто не знал. Я две недели ходила в очках. <…> Об этом даже не знает Дмитрий. Я никому ничего не говорю. Я переживаю это внутри», — призналась Полина Диброва, едва сдерживая слезы.

Однако не все поверили откровениям супруги шоумена. Мария Погребняк уверена: история с падением – «фальшивка», а Полина Диброва лишь пыталась ввести публику в заблуждение, чтобы вызвать сочувствие.

«История с обмороком и синяком выглядит крайне неправдоподобно. Классический прием - попытаться вызвать сочувствие у зрителей и сменить гнев на жалость. Но вышло настолько театрально и фальшиво, что вызывает обратную реакцию. Таким образом Полина только усугубляет ситуацию», - заявила Мария Погребняк.

Блогер предположила, что модель сделала блефаропластику: после подтяжки век на лице возникают похожие синяки и гематомы. Пользователи Сети поддержали эту версию: «Пластику она выставляет, но думает, что никто не поймет», «Такие синяки у всех, кто делал блефаро, на кого она рассчитывает?»

Напомним, 65-летний Дмитрий Дибров готовится к разводу с женой из-за ее измены с другом семьи Романом Товстиком. Избранник Полины Дибровой женат, воспитывает шестерых детей.

Ранее Катя Гордон высмеяла Полину Диброву, показавшую синяки на лице после падения: «Честно говоря, в этой истории все больше бреда».