Экс-невеста сына Малинина Городницкая закрутила новый роман после срыва свадьбы

Бывшая возлюбленная сына певца Александра Малинина Фрола Софья Городницкая перестала переживать из-за срыва свадьбы со звездным наследником. Теперь у нее новый возлюбленный, которого она уже представила поклонникам в социальных сетях.

О расставании Фрола и Софьи стало известно несколько месяцев назад. Они удалили все совместные фотографии, а Александр Малинин подтвердил, что молодые люди больше не вместе. Причина неизвестна, но фанаты предполагают, что произошло что-то серьезное, ведь Городницкая была знакома с родителями жениха и готовилась выйти за него замуж.

Сами бывшие возлюбленные комментариев по поводу разрыва не давали. Но, по всей видимости, ждать воссоединения не стоит. В личном блоге Софья дала понять, что уже счастлива в новых отношениях с мужчиной по имени Алексей. В комментариях пользователи поддерживают девушку и желают ей счастья с бойфрендом.

«Красивая и ослепительная пара!»; «Роскошные ребята!»; «Не могу наглядеться!» - пишут фанаты.

Напомним, что Софья очень нравилась маме Малинина Эмме. Она одобряла выбор сына и желала, чтобы девушка стала частью их семьи. На расставание молодых людей она никак публично не реагировала.

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