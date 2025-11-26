«Посижу с детьми и твоими, и своими»: Полина Диброва ответила на выпад Елены Товстик

Бывшая жена ведущего Дмитрия Диброва Полина отреагировала на выпад Елены Товстик в свой адрес. Напомним, супруга предпринимателя Романа Товстика заявляла, что клуб Полины учит правильно и быстро уводить из семьи мужей. После этих слов Диброва пообещала Елене посидеть с ее детьми по возвращении из рабочей поездки.

Комментарий Полины приводит StarHit.

«Лена, дорогая, ты третью неделю в Дубае, со своим тренером. На следующей неделе я вернусь из поездки по работе и посижу с детьми. И с твоими, и со своими», - произнесла Диброва.

Известно, что после скандала Елена Товстик подружилась с женой пластического хирурга Тимура Хайдарова Светланой Сильваши. Она открыла женский клуб, в рамках которого планируются путешествия, мастер-классы, создание проектов. Елена стала почетным гостем на открытии.

На мероприятии Товстик отметила, что Светлана одна из первых помогла ей в трудную минуту. Она уверена, что клуб Сильваши займется помощью женщинам и пропагандой семейных ценностей.

«А не как в клубе у Полины Дибровой, который посвящен встречам „Как правильно и быстро увезти мужа из семьи“», — отмечала Товстик.