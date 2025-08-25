Полина Диброва честно рассказала о дружбе с женой любовника Товстика

Развод Дмитрия и Полины Дибровых наделал много шума. В Сети говорят, что модель дружила с женой бизнесмена Романа Товстика, к которому предположительно ушла от телеведущего. Но сама Полина опровергает информацию о близких отношениях с Еленой Товстик.

Диброва написала очередной пост в своем Telegram-канале, чтобы поставить все точки над «и».

«Практически 9 лет мы не взаимодействовали. Я не общаюсь с Еленой Товстик с начала 2017 года», — пояснила пока еще законная жена Дмитрия Диброва.

Однако Полина подтвердила, что дружила семьями с Товстиками. Знакомство пар состоялось в 2012 году, но с 2017 года, как уверяет Диброва, она общалась только с крестником, которому сейчас 12 лет.

36-летняя модель также опровергла, что Товстик была резидентом ее клуба. Сообщество было создано в 2017 году, к тому времени отношения женщин уже прекратились.

7 августа адвокаты подтвердили развод Полины и Дмитрия Дибровых после 16 лет брака. Пара воспитывает трех сыновей: 15-летнего Александра, 11-летнего Фёдора и 10-летнего Илью.

Напомним, Полина Диброва начала тайно встречаться с Романом Товстиком около года назад, когда его жена Елена только родила шестого ребенка. 65-летний телеведущий Дмитрий Дибров долгое время не замечал нового увлечения молодой супруги и узнал о ее неверности примерно полгода назад.