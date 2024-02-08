Полина Агуреева рассказала, какие черты россиян никогда не примут на Западе

Актриса и режиссер Полина Агуреева высказалась о разнице в менталитете россиянина и европейца. Об этом пишет aif.ru.

«Русская жалилка и страданка не должны исчезнуть, я хочу, чтобы мы этим отличались. Пускай и в плохом смысле, и в хорошем, и в непрактичности, и в лени, как обратной стороне чувственности русских», - поделилась артистка.

Агуреева отметила, что русский человек также обладает неповторимой истовостью и страстностью.

Кроме того, актриса выразила мнение, что такие особенности и характерные отличия встречаются в характерах представителей любых народов. При этом Агуреевой хочется, чтобы эти различия никогда не стирались. Она добавила, что вопрос о различиях менталитета в настоящее время является самым актуальным.

Ранее Полина Агуреева ответила желающему распада России Артуру Смольянинову* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По ее мнению, поведение коллеги является глупостью и предательством.

*(признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)