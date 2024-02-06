Актриса Полина Агуреева ответила Артуру Смольянинову*, желающему распада РФ

Актриса и режиссер Полина Агуреева ответила Артуру Смольянинову* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), желающему распада России. Об этом сообщает издание aif.ru.

Актриса Полина Агуреева никогда не скрывала свою патриотическую позицию. Более того, она неоднократно ездила с концертами на Донбасс. Вот почему, узнав о провокационных высказываниях коллеги, она пришла в ярость.

Полина назвала поведение Артура глупостью и предательством. «Все мою позицию знают, я ее неоднократно озвучивала. Что тут можно ответить? Это не бином Ньютона: всегда это называлось предательством», — заявила знаменитость.

Примечательно, что не так давно у Полины состоялась премьера спектакля по роману Николая Лескова. По мнению режиссера, произведение классика является актуальным в наши дни.

«Потому что противостояние между людьми либеральных взглядов и другими людьми, которые отстаивают традиционные ценности, стало очень острым», — резюмировала Полина.

Ранее Елена Драпеко оценила поведение экс-супруга Дарьи Мельниковой. Подробности смотрите в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга