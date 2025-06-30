«Кринжанутые люди. Пусть завидуют молча»: Надежда Кадышева получила поддержку после критики

Певец Антон Зацепин ответил критикам Надежды Кадышевой, которая в последнее время пользуется популярностью у публики. В беседе с aif.ru артист назвал народную любовь «искренней» и пожелал всем хейтерам «завидовать молча».

Антон Зацепин прокомментировал феномен возросшей популярности Надежды Кадышевой среди молодежи. Финалист «Фабрики звезд-4» отметил, что до людей «наконец дошло, что надо слушать». Певец уверен: интерес юной публики к артистке неподдельный: «Молодежь не заставишь танцевать под то, что их не цепляет».

Вместе с тем собеседник издания ответил некоторым критикам, которые считают, что песни солистки ансамбля «Золотое кольцо» и ее стиль одежды — это вовсе не винтаж, а «нафталин и кринж».

«Эти кринжанутые люди, которые критикуют Надежду Никитичну, сами могут собрать зал хотя бы на 50 мест? Вот в том-то и дело! Так что любому критику Кадышевой я отвечу однозначно. Пусть завидует молча. Насчет „кринжа“ отвечу так. Мне здесь вспоминается наша детская поговорка: „Кто как обзывается, тот так и называется“. Я, в свою очередь, могу назвать кринжем критику Надежды Никитичны. Потому что успех не критикуют», — заявил Антон Зацепин.

Недавно с критикой в адрес Надежды Кадышевой выступил Станислав Садальский. Актер «разнес» выступление звезды «Золотого кольца» на празднике выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге и заявил, что ее репертуар не подходит для молодежи.

«Фурор был у куклы на чайнике с песней про грешную любовь с женатым мужчиной — шикарное напутствие для молодежи», — возмутился Стас Садальский.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов не поверил в популярность Надежды Кадышевой среди молодежи: «Это ловкий, оригинальный вброс».